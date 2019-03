Nutritionistul Mihaela Bilic, despre obiceiul care le da batai de cap romanilor: "Daca ne interzicem placerea inseamna ca avem o poblema grava!"

Mihaela Bilic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O problema cu care se confrunta tot mai multe persoane este, fara indoiala, mancatul compulsiv. Nutritionistul Mihaela Bilic a vorbit, in cadrul emisiunii ”De-a viata ascunselea”, despre aceasta problema. ”E grav daca mancarea nu te face fericit. Mancarea dincolo de faptul ca ne hraneste organismul, are aceasta stare de bine. Suntem construiti cu aceasta relatie. Daca ne interzicem placerea si bucuria din mancare insemana ca avem o problema grava, fie una psihica, de obicei in aceste boli apare starea sau si mai grav, noi prin control incercam sa taiem aceasta placere. Daca ne blocam aceasta stare, se transforma in compulsie. Toata lumea mananca asa compulsiv. Important es ...