O actrita celebra se alatura serialului "Fructul oprit"

Actrita Rodica Lazar se alatura echipei "Fructul oprit", urmand sa aiba prima aparitie in serial, miercuri – 20 martie, de la ora 20.00, la Antena 1. Telespectatorii o vor putea vedea pe aceasta in rol de procuror. Actrita cu o vasta experienta in lumea artistica, Rodica Lazar completeaza distributia "Fructul oprit", putand fi vazuta in episodul 27 din cel de-al doilea sezon al productiei, care se va difuza saptamana viitoare. Ea este mama biologica a Cristinei Ciobanasu! Actrita a fost infiata de producatoarea Ruxandra Ion Pe platourile de filmare ale serialului, aceasta a avut ocazia sa se reintalneasca cu persoane dragi cu care a colaborat de-a lungul timpului.