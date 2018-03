O actrita de film si televiziune a murit la varsta de 49 de ani

DuShon Monique Brown a murit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actrita DuShon Monique Brown a murit la varsta de 49 de ani. Era cunoscuta pentru aparitii in serialele de televiziune «Chicago Fire» si «Prison Break». Aceasta era internata la spitalul St. James din Olympia Field, Illinois. Actrita era originara din Chicago si detinea un master in consiliere. «Anuntam cu tristete decesul indragitei actrite DuShon Monique Brown. DuShon, cunoscuta mai ales pentru interpretarea rolului Connie in serialul Chicago Fire, a murit din cauze naturale», a transmis impresarul artistei, Robert Schroeder. «Suntem devastati de pierderea unui suflet bun si talentat. DuShon a fost o actrita de film, televiziune, reclame si voi ...