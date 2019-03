O adolescenta a fost violata, dar anchetatorii i-a achitat pe inculpati, pe motiv ca fata arata ca un baiat

adolescenta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se discuta o sentinta a Curtii de Apel din Ancona, Italia. In considerentele motivate privind aspectul fizic al presupusei victime. O sentinta soc: "Seamana cu un baiat, nu este viol". Iata ce rezulta dintr-un proces ce presupune un viol asupra unei fete de origine peruana din luna martie 2015. Fata a venit acasa si i-a povestit mamei ca a fost violata. Imediat a mers la spital. Doctorii au descoperit leziuni compatibile cu violenta sexuala si astfel incepe ancheta. Adolesscenta in varsta de 22 de ani povesteste ca a petrecut o seara cu niste prieteni de la scoala, apoi spune ea, a fost abuzata de doi tipi. Unul tinea de paza, in timp ce celalalt ar fi violat-o. Primul proces a fost la data de ...