O adolescenta a murit de cancer la 17 ani deoarece medicii i-au dat tratament pentru dureri de spate

O adolescenta de 17 ani a murit de o forma rara de cancer. Medicii i-au dat medicamente pentru dureri de spate si au descoperit prea tarziu adevarata boala a fetei. Elisha Furneaux, o fata de 17 ani din Marea Britanie, s-a plans parintilor de dureri de spate. Mama spune ca tanara a cerut ajutorul medicului, care i-a dat un tratament cu calmante. Medicamentele insa nu si-au facut efectul, iar alte cateva vizite la medic s-au dovedit fara solutie. In cele din urma, fetei i s-au facut radiografii care au dovedit ca sufera de o forma rara de cancer, la coloana vertebrala. A fost surprinzatori si pentru doctori mai ales ca, in afara durerilor de spate, nu au fost simptome care sa indice boala crunta de c ...