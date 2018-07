O adolescenta de 15 ani i-a uimit pe medici. Este insarcinata a treia oara

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O adolescenta de 15 ani i-a uimit pe medicii din Botosani. Tanara este insarcinata pentru a treia oara, relateaza Monitorul de Botosani. In varsta de 15 ani, fata a nascut deja doi copii, al doilea in luna februarie a acestui an. In urma cu cateva zile, dupa un control, medicii au descoperit cu surprindere ca fata este insarcinata in saptamana a opta. Situatia ei, dar si a altor peste 100 de fete din judet, au atras atentia tuturor asociatiilor de profil din tara, pentru ca, intr-o societate tot mai dominata de sex, zeci de copile devin femei prea devreme. Astfel, zeci de adolescente isi incep viata sexuala de la 12-13 ani, iar unele raman insarcinate. In acest an, peste 50 de minore au devenit deja mame. Datele Eurostat plasea ...