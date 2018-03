O adolescenta si-a cumparat o rabla de rulota cu 200 de dolari. A strans bani, a investit de doua ori mai mult, iar acum s-a mutat in ea. Daca vezi cum arata interiorul… nu ma asteptam

Ellie Yeater este o adolescenta din SUA, care i-a mirat pe toti cunoscutii ei cu proiectul grandios pe care l-a demerata si pe care l-a dus la bun sfarsit cu brio.

Fata a dorit un loc de distractie si intimitate pentru ea si amicii ei, dar, asa cum era de asteptat, la varste mici, tinerii nu dispun de bani. Asadar, americanca a cumparat o rabla de rulota cu numai 200 de dolari si a investit in renovare o suma dubla. A adus in interior aerului anilor ’70, in culori vii.

Cum a transformat fata aceasta rulota:

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.