O aeronava de 61 de tone, venita din Africa, a aterizat pe Aeroportul Iasi - FOTO

O aeronava cargo ANTONOV-12B a aterizat ieri (18 aprilie) pe pista de la Aeroportul Iasi. Are 61 de tone si a venit tocmai din Africa (Algeria) sa preia marfa, iar in cateva ore va decola spre Bratislava. Citeste si: RUSINOS! Dezastru ascuns sub pres. O calamitate a lovit Aeroportul Iasi. Sefii regiei au trecut totul cu vederea Nu e prima oara cand la Aeroportul Iasi sosesc aeronave de tip cargo, fapt ce demonstreaza ca infrastructura moderna de aici poate oricand satisface si acest segment de activitate.