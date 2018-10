O ambulanta condusa de un sofer beat a ajuns in sant: Asistenta si pacientul au fost raniti

O ambulanta condusa de un sofer cu alcoolemie de 0,97 mg/l alcool pur in aerul expirat a lovit un parapet metalic de pe DN 1, in judetul Brasov, si a ajuns in sant. Asistenta si pacientul au fost raniti, iar soferul este cercetat pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice si pentru vatamare corporala din culpa.