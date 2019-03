O analiza incendiara! Unde sunt banii munciti de taximetristi? Soferii si statul nu primesc nimic, iar Mircea Manolache traieste o viata de lux! FOTO

vila Mircea Manolache google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • In vreme ce controversatul Mircea Manolache se lauda ca afacerile sale aduc sume importante de bani la bugetul statului si creeaza locuri de munca bine platite, din documentele depuse la autoritatile fiscale reiese faptul ca firmele controlate de familia Manolache sufera pierderi uriase • Seful taximetristilor din Iasi i-a convins pe soferi sa protesteze impotriva venirii Uber si Taxify in Iasi, tocmai pentru ca acestia nu platesc TVA-ul si nici impozitul pe profit, dar societatile controlate de acesta au deja o pierdere de 1,7 milioane lei, iar despre impozit pe profit nici nu poate fi vorba • In conditiile in care afacerile sale sufera pierderi colosale conform raportarilor la ...