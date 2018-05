O țara-n care fiecare britanic s-a simțit rege, o nunta de prinți ca-n basme

FacebookTwitterAbonare Adresa de e-mail: Nuntă nu doar cu fast, în Marea Britanie. Prinţul Harry şi Meghan Markle, frumoși amândoi, cu o gestică venind din cultură și educație, și-au unit destinele într-o ceremonie care a adunat toată mândria engleză. Familia regală, cu demna-i regină acolo, prezintă lumii ceea ce înseamnă bun simț, a fi egal poporului, rămânând pe tron, strălucire fără pudră țopistă, măreție nu împotriva plebei. Familia regală britanică a mai marcat un eveniment care a arătat lumii că britanicii au de ce să-și iubească regina, prinții. Gândul mi-a zburat la minunatele brățări dacice, din vremea Regelui Decebal. Aurul lor s-a stins în furt, mârlănie zis republicată, decesul – extrem de apăsat azi – al strălucirii unor curți domnești de unde plecau spre mănăstirile Muntelui Athos cadourile icoanelor aurite sau al cărților vechi, unice în lume. Azi, ”domnitorii” noștri fac cadou străinătății, solul, subsolul, țara, iar ”palatele” lor strivesc prin abundența prostului gust. Am fost și noi, cândva, secole la rând și chiar milenii, o țară cu regi, domnitori, voievozi, iar nunțile împărătești, ca-n basme, au dat măreție clipei. Am privit cu admirație luminoasa nuntă regală din Marea Britanie, însoțind-o cu un oftat. L. Avramescu, FacebookTwitterAbonare Adresa de e-mail: