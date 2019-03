O avarie a ​E- Distributie Dobrogea va afecta furnizarea apei calde si caldurii catre abonati din Constanta. Ce zona va fi afectata

”Pana la remedierea avariei de catre E- Distributie Dobrogea nu se pot asigura consumatorilor serviciile de termoficare. Pentru relatii suplimentare va rugam sa apelati la numarul de telefon 0241.929 de la Dispecerat E- Distributie Dobrogea. Informatia este comunicata de RADET care cere scuze consumatorilor sai pentru acest disconfort” - au transmis reprezentanții RADET Constanța.

E- Distributie Dobrogea anunta că in data de 15.03.2019 va inregistra o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie electrica punctul termic nr. 37.Potrivit RADET Constanța, în consecinta, in lipsa curentului electric se vor opri instalatiile RADET Constanța care asigura distributia energiei termice in perimetrul: str. Gheorghe Economu, str. Unirii, str. Casin si str. Pescarilor.