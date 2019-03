O avarie ENEL intrerupe furnizarea energiei termice in Constanta. Ce strazi sunt afectate

E- Distributie Dobrogea anunta ca in data de 12.03.2019 va inregistra o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie electrica punctul termic nr. 53. In consecinta, in lipsa curentului electric se vor opri instalatiile RADET care asigura distributia energiei termice in perimetrul:Pana la remedierea avariei de catre E- Distributie Dobrogea nu se pot asigura consumatorilor serviciile de termoficare.Pentru relatii suplimentare puteți apela la numarul de telefon 0241.929 de la Dispecerat E- Distributie Dobrogea.