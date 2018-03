O bancnota iese din circulatie. Daca ramai cu ea in portofel pierzi banii

Acum 27 de ani (1991), pe data de 9 martie, noul Tratat al Uniunii Europene (Tratatul de Maastricht) punea bazele conceptului de moneda unica (EURO), care a intrat in folosinta la data de 1 ianuarie 2002.



Numele „euro” a fost adoptat oficial la 16 decembrie 1995, iar moneda a intrat pe pietele internationale la 1 ianuarie 1999, inlocuind asa-numita unitate monetara europeana (ECU), pentru ca mai apoi, la 1 ianuarie 2002, sa fie introdusa in circulatie inlocuind in cele din urma monedele nationale din Zona euro, scrie capital.ro.

Un euro este subdivizat in 100 de centi, numiti si centime in tarile vorbitoare de limbi romanice. Euro (cu simbolul €) a fost adoptata, pana in acest moment, de 19 din cele 28 de state membre ale UE si este utilizata zilnic de peste 338,6 de milioane de europeni.

Avantajele sale sunt evidente pentru orice persoana care calatoreste in strainatate sau face cumparaturi on-line pe site-uri din alte tari ale Uniunii.

Cea mai mare greseala a monedei euro, bancnota Bin Laden

Una dintre cele mai mari probleme ale monedei euro este bancnota de 500 de euro. Poreclite Bin Laden, pentru ca sunt rare si putina lume le-a avut in portofel, bancnotele de 500 de euro reprezinta doar 3% din totalul bancnotelor in moneda europeana, insa reprezinta 28% din valoarea cumulata a banilor euro, adica 300 de miliarde de euro.

Presa europeana sublinia ca hartia de 500 de euro era favorita traficantilor de droguri si a celor care falsificau bani.

Astfel ca Banca Centrala Europeana a anuntat ca va opri emiterea bancnotei de 500 de euro. Potrivit unui comunicat al bancii, cea mai mare bancnota euro va mai putea fi folosita doar anul aceasta.

Aceasta este una dintre cele mai valoroase bancnote aflate in circulatie la nivel mondial, avand o valoare de aproape cinci ori mai mare decat cea mai mare bancnota americana in circulatie, cea de 100 de dolari.

Bancnotele si monedele euro circula incepand din anul 2002 iar in 2013 BCE a demarat tiparirea celei de-a doua serii de bancnote euro, incepand cu cea de 5 euro. Ulterior au fost tiparite noi bancnote de 10 si 20 de euro.

O astfel de decizie reprezinta o mica victorie pentru cei care sustin ca bancnotele mari faciliteaza finantarea terorismului. Insa chiar si in conformitate cu planul aflat in discutie, bancnotele de 500 de euro vor ramane in circulatie timp de mai multi ani, putand fi utilizate in continuare la plata si de asemenea vor putea fi rascumparate la ghiseele bancilor centrale dupa ce nu vor mai fi tiparite.

