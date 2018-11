O bitanica a primit despagubiri de peste 75.000 de lire dupa o nastere traumatizanta

Maternitate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie din Marea Britanie care a ramas traumatizata in urma nasterii dificile a fiicei sale a primit despagubiri de peste 75.000 de lire sterline din partea unei judecatoare de la Inalta Curte din Londra, relateaza marti Press Association. Femeia in cauza, a carei identitate nu a fost dezvaluita, a suferit de o afectiune psihica dupa ce a nascut-o pe fiica ei, in 2012, la Medway Maritime Hospital din Gillingham, un oras din comitatul Kent, relateaza Agerpres. Bebelusul a fost diagnosticat cu paralizie cerebrala, iar Medway NHS Foundation Trust, care administreaza spitalul, a recunoscut vinovatia medicilor din acea clinica, admitand ca afectiunea fetitei a fost provocata de o intarziere a nasterii. Ins ...