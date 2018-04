O blonda care s-a saturat sa rada toata lumea de ea

blonda

Pe drum vede un cioban cu o turma de oi. Ce se gindeste ea: toata viata lumea a facut misto de mine, ia sa fac si eu misto de alti, ca acum nu mai sint blonda si nu ma stie nimeni. Zis si facut. Coboara din masina si se duce la cioban.

– Bade, daca-ti spun asa dintr-o privire cite oi ai in turma, imi dai o oaie?

– Da, fata tati.

Blonda se uita de jur imprejur si spune:

– 201

– Da fata tati, intelegerea-i intelegere, alegeti o oaie si a ta sa fie.

Zis si facut. Blonda vesela se urca in masina, cand sa plece ii bate ciobanul in geam:

– Fata tati, daca-ti spun ce culoare naturala are parul tau imi dai cainele inapoi?

