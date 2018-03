O blonda superba se duce la manastire si cere insistent sa vorbeasca cu maica stareta.

– Ce e, fata mea?

– Maica stareta, trebuie sa ma ajuti. Am pacatuit foarte tare si vreau ca Dumnezeu sa-mi ierte pacatele.

– Dar ce s-a intamplat, fata mea?

– Maica sterata, m-au violat 40 de barbati trei zile in sir. Ce sa fac ca sa-mi ierte Dumnezeu pacatele?

– Fata mea, du-te acasa si bea zeama de la 40 de lamai 3 zile si apoi intoarce-te la mine.

– Bine, maica stareta. Iti multumesc foarte mult!

Pleaca blonda, bea zeama de la 40 de lamai 3 zile consecutiv si se intoarce la manastire.

– Maica stareta, am facut ce mi-ai spus. Mi-a iertat Dumnezeu pacatele?

– Pacatele nu stiu daca ti le-a iertat, dar macar ti-a disparut ranjetul ala de satisfactie!

