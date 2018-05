O bomba de aviatie de 250 kilograme a fost gasita in Tulcea

Pirotehnisti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O bomba de aviatie de 250 de kilograme a fost gasita vineri dupa-amiaza in judetul Tulcea in timpul unor lucrari pentru extinderea retelei de inalta tensiune din Isaccea. Gruparea pirotehnica din cadrul Detasamentului de pompieri Tulcea a fost solicitata sa intervina pentru ridicarea si distrugerea unui element de munitie descoperit vineri dupa-amiaza in apropierea Statiei de inalta tensiune Isaccea. Specialistii au stabilit ca este vorba de o bomba de aviatie de 250 de kilograme, care a fost gasit[ in urma unor lucrari pentru extinderea retelei de inalta tensiune. Bomba de aviatie urmeaza sa fie distrusa in conditii de siguranta. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . ...