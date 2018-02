O bucata din coroana de spini a lui Iisus, se afla in Romania! Afla cum poti sa te inchini la ea

relicva coroana spini google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada Postului Pastelui, in fiecare vineri, in catedrala Sf Iosif din Bucuresti se va da binecuvantarea cu relicva care contine un fragment din coroana de spini a Mantuitorului. Relicva, care se afla acum in posesia catedralei catolice Sf Iosif din Capitala, i-a apartinut monseniorului Vladimir Ghika. Acesta a primit pretioasa relicva de la Arhiepiscopul Parisului, fragmentul fiind din Coroana Mantuitorului care se pastreaza in Catedrala Notre-Dame din capitala Frantei, scrie Angelus.com. Conform marturiilor, monseniorul Ghika a pastrat aceasta relicva cu bucatica din Coroana de Spini a Mantuitorului intr-un buzunar pe partea din interior a reverendei, in dreptul inimii. Dupa moartea sa, ...