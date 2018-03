Ca dragostea e oarba o demonstreaza un caz din Capitala, a caror poveste de amor a imbracat copertele unui dosar penal al politistilor din Capitala. O bucuresteanca si-a ”stors” iubitul de 15.000 de euro, spunandu-i ca are leucemie! Inselat, iubitul femeii de 41 de ani vrea sa treaca acum peste faptul ca aceasta l-a mintit si isi doreste sa se impace cu ea.

Totul a inceput in octombrie anul trecut, atunci cand Bogdan, un bucurestean de 34 de ani, a cunoscut-o pe Veronica. De la priviri sagalnice aruncate unul altuia s-a ajuns in scurt timp la o relatie in toata puterea cuvantului. Trecuta prin viata, femeia a stiut cum sa se bage pe sub pielea tanarului care o vedea ca pe cea mai frumoasa femeie din lume.

Iubita l-a mintit ca are cancer

Noptile de amor cea au urmat chiar in caminul Veronicai l-au facut pe barbat sa creada ca si-a intalnit femeia alaturi de care isi va petrece restul vietii. Ce nu stia el era ca aceasta tesea un plan care avea sa-l lase fara bani intr-un timp relativ de scurt. Asta si pentru ca bucuresteanul avea un venit de 2.000 de euro lunar.

Dupa numai cateva zile insa in care Cupidon si-a facut de cap, o veste a cazut ca un bolovan in sufletul lui Bogdan. Veronica l-a anuntat sec ca sufera de o boala care necesita urgent investigatii si procesuri mediclae dintre cele mai scumpe. Leucemie! Acesta a fost ”verdictul” crunt pe care bucuresteanul l-a auzit rostit de catre iubita.

Barbatul s-a imprumutat la prieteni si banci ca sa o ajute

”Nu te ajut eu, iubita?”, i-a spus Bogdan in momentul in care Veronica ii plangea pe umar. Si azi asa, maine asa, barbatul a inceput sa-i dea femeii sume din ce in ce mai mari. De la cateva mii de lei s-a ajuns la zeci de mii de lei. bani pe care bucuresteanul i-a imprumutat de la colegii de munca si din imprumuturi la banci.



Ii dadea banii in fata Spitalului Floreasca

Aproape de fiecare data, Bogdan mergea in fata Spitalului Floreasca, acolo unde sustinea ca e internata. Cobora intr-un halat asemanator cu cel al pacientilor internati acolo. La un moment dat, in afacere si-a facut aparitia chia si mama femeii care a sustinut ca e medic si a falsificat semnatura si parafa de pe un inscris medical in care se spunea cat de grava e starea Veronicai.

Culmea este ca, de cate ori se vedea cu iubita lui, Bogdan nu a intrat niciodata in spital. ”Sunt la Terapie Intensiva, nu poti veni acolo, nu te lasa”, ii raspundea bucuresteanca barbatului, ori de cate ori acesta intentiona sa-i aduca mancare sau lucruri de igiena personala.

In cateva luni l-a ”stors” de aproape 15.000 de euro

Lunile au trecut, iar suma pe care Bogdan a dat-o celei pe care o iubea s-a apropiat de 70.000 de lei. adica aproape 15.000 de euro, prietenii barbatului au simtit ca la kijloc este vorba despre ceva necurat si l-au indemnat pe acesta sa faca plangere la politie. Asa au intrat pe fir judiciaristii Sectiei 3 care, dupa cercetari, au aflat ca totul nu era decat o escrocherie si ca Veronica este sanatoasa tun.

Escroaca, prinsa in flagrant de judiciaristii Sectiei 3

La mijlocul acestei luni, cand Bogdan urma sa mai dea 7400 de lei, in fata spitalului au aparut si ofiterii de la ”Judiciar” care au prins-o pe Veronica imediat dupa ce a luat suma de bani. In birourile polititilor de la Sectia 3 a ajuns si mama femeii care a mintit ca este bolnava.

”victima” vrea sa se impace cu iubita care l-a inselat

Curios este insa ca, desi i-a tradat increderea si l-a mintit in tot acest timp, Bogdan e dispus sa treaca totul cu vederea. asta in numele dragostei” Surse judiciare ne-au marturisit ca barbatul ar vrea sa se impace cu iubita lui, iar daca acest lucru se va intampla, femeia si mama ei ar putea scapa de dosar penal si de puscarie.

