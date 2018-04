O bunica in varsta de 94 de ani a castigat la Loto 6 din 49: Am stat toata iarna in frig pentru a face economie 

batrana castigatoare la loto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Castigatoarea marelui premiu la tragerea Loto 6/49 de duminica, in valoare de 1,375 milioane lei, adica peste 295.000 de euro, s-a prezentat luni la agentia din Targu-Jiu, pentru a afla ce trebuie sa faca pentru ridicarea premiului. Pensionara are 84 de ani si o pensie de 900 de lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 18-10 din Targu-Jiu, de Liliana, o pensionara in varsta de 84 de ani, care locuieste singura intr-un apartament din oras. Cu ajutorul casierei, aceasta a completat biletul cu o varianta simpla la Loto 6/49, pretul acestuia fiind de 4,90 lei. Duminica a mers la agentie in speranta ca va castiga cateva sute de lei pentru a-si ajuta stranepoata plecata la munca in Anglia ...