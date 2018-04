O cantareata de la noi a amenintat o femeie cu o foarfeca: “Zicea incontinuu ca ma omoara, ca nu scap cu viata”

Dana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A facut furori in Romania in perioada anilor '90, iar ulterior, dupa o viata tumultoasa, s-a retras din industrie si are mici afaceri de familie. Acum Dana Marijuana a ajuns sa fie implicata intr-un mare scandal. Intrucat are o afacere cu antichitati fosta cantareata merge la diferite targuri de profil. La ultimul dintre ele, aceasta ar fi izbucnit si ar fi amenintat o femeie cu moartea. "Incepuse sa cante imnul Romaniei, Inainte de a da stingerea la targul de antichitati si handmade, toata lumea Isi strangea catrafusele sa plecam acasa, si dintr-o data s-a oprit din cantat, si a venit la mine cu o ura de m-am si speriat, a sarit peste standul meu cu o foarfeca In mana, mi-a daramat taraba si cea de l ...