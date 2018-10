O carte pe zi: "Ca motorul unui Ford din 1931", de Nora Iuga, in dialog cu un cristian

Un roman de 42 de ani a fost gasit mort pe o strada din Hirtshals, in Danemarca. Barbatul a murit in urma unor violente.

Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut în primele opt luni din acest an comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 4,6%. Totuși, specialiștii se așteaptă la o scădere a prețurilor apartamentelor, cu 25-30%. Citește mai departe...

Antonia dă cărțile pe față și recunoaște că, de-a lungul timpului, a reușit să își depășească temerile. Frumoasa cântăreață și-a obișnuit fanii cu declarații din care reiese că iubește fără rețineri și că nu se sfiește să ia decizii prin care devine, de fiecare dată, mai puternică. A dorit să sară cu parașuta, iar dorința […] The post Antonia dă cărțile pe față: ”Mi-aș dori puterea asta specială!” appeared first on Cancan.ro.