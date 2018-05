O carte pe zi: ”Sunt fiica Regelui David” de Maria Barbu

Primele declarații ale lui Razvan Simion și Dani Oțil, dupa ce s-a aflat ca sunt OUT de la „X Factor” Vestea că Răzvan Simion și Dani Oțil nu vor mai prezenta emisiunea de talente „X Factor” i-a uimit pe toți astăzi. În urmă cu puțin timp, îndrăgiții prezentatori TV au făcut primele declarații despre acest subiect fierbinte. Vă reamintim că juriul de la „X Factor” rămâne neschimbat. Asta înseamnă că toți participanții celui de-al optulea […] The post Primele declarații ale lui Răzvan Simion și Dani Oțil, după ce s-a aflat că sunt OUT de la „X Factor” appeared first on Cancan.ro.

Incepe Experience Bucharest, proiectul de promovare turistica a capitalei Romaniei, susținut de Primaria București și AMPT În perioada 18-20.05.2018, Primăria Municipiului București (PMB), prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic (AMPT), este parte activă a proiectului Experience Bucharest, proiect de promovare turistică a capitalei României în mediul online, prin intermediul rețelelor de socializare, aflat la cea de-a treia ediție. Astfel, AMPT susține promovarea patrimoniului turistic al Bucureștiului și informarea turiștilor în această […] The post Începe Experience Bucharest, proiectul de promovare turistică a capitalei României, susținut de Primăria București și AMPT appeared first on Cancan.ro.

Se incing spiritele! Un lider PNL se delimiteaza de acțiunea lui Orban Se încing spiritele în interiorul celui mai mare partid de opoziție din România: Partidul Național Liberal (PNL). Concre ...

Prințul Charles o va conduce pe Meghan Markle la altar! Tatal actriței lipsește de la nunta Prințul Charles este cel care o va conduce pe Meghan Markle la altar, sâmbătă (19 mai), la nunta cu prințul Harry. Anunțul a fost făcut de Palatul Kensington. Se pare că actrița americană i-a cerut acest favor, iar tatăl lui Harry a fost onorat să accepte. Este binecunoscut că tatăl lui Meghan Markle va lipsi […] The post Prințul Charles o va conduce pe Meghan Markle la altar! Tatăl actriței lipsește de la nuntă appeared first on Cancan.ro.

Zegrean intervine in disputa momentului: Pedeapsa este uriașa EXCLUSIV Augustin Zegrean – fost președinte al Curții Constituționale a României (CCR) – a acordat vineri o declarați ...

Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la legea Referendumului Preşedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, la Curtea Constituţională, o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.

Preturile biletelor la partida CFR Cluj - Viitorul, programata duminica Meciul din Gruia, programat în ultima etapă a playoffului Ligii 1 Betano, are loc duminică, de la ora 20:45 (Digisport, LookTV, DolceSport)

O eleva reclama ca a fost agresata sexual la scoala de ingrijitorul Liceului Poliţiştii din Dâmboviţa au deschis o anchetă, vineri, după ce o elevă de 17 ani a reclamat că a fost luată în braţe şi pipăită de îngrijitorul Liceului din Răcari. Fata consideră că a fost agresată sexual, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Elina Svitolina s-a calificat in semifinale la Roma Jucătoarea Elina Svitolina (Ucraina, 4 WTA), deţinătoarea trofeului, s-a calificat în semifinalele turneului de categorie Premier 5 de la Roma, informează news.ro.Svitolina a trecut de germana Angelique Kerber (12 WTA), scor 6-4, 6-4. /* (c)AdOcean 2003-2017, So ...