O carte veche de 1.000 de ani, pastrata la Budapesta, rastoarna toate teoriile istorice despre cultura stramosilor nostri

De la daci nu au ramas izvoare scrise. Prea putine se stiau despre locuitorii zonei carpato-dunarene, dupa retragerea romanilor. O carte veche de aproape 1.000 de ani, pastrata la Budapesta, rastoarna teoriile istoricilor. Manuscrisul cuprinde primele documente scrise inaceasta perioada istorica. A fost scrisa cu caractere dacice, de la dreapta la stanga, si se citeste de jos in sus. Vorbeste despre despre vlahi si regatul lor. Multi au incercat sa descifreze Codexul Rohonczi, dar n-au putut.

Arheologul Viorica Enachiuc a tradus, in premiera, filele misteriosului manuscris. Daruita de un grof In 1982, Viorica Enachiuc a aflat dintr-o revista publicata in Ungaria de existenta in arhivele Academiei Ungare a Codexului Rohonczi. Se spunea ca e redactat intr-o limba necunoscuta. A facut rost de o copie. Timp de 20 de ani, a muncit ca sa-i descifreze tainele. Manuscrisul se afla in Arhivele Academiei de Stiinte a Republicii Ungaria. E o carte legata in piele. A fost pastrata in localitatea Rohonczi pana in anul 1907. Groful Batthyany Gusytav a daruit-o Academiei de Stiinte a Ungariei, in 1838. Nu se stie prin cate maini a trecut de-a lungul secolelor. „Scriere secreta” Dupa Al Doilea Razboi Mondial, doctorul Vajda Joysef, preot misionar, ii scria cercetatorului Otto Gyurk, in legatura cu Codexul: „Se gaseste in Arhivele Academiei de Stiinte a Ungariei o carte rara, Codexul Rohonczi.

Acest Codex este scris cu o scriere secreta, pe care nimeni n-a reusit s-o descifreze pana acum. Si eu am Incercat. Literele sunt asemanatoare scrierii grecesti. M-am gandit ca seamana si cu literele feniciene, apoi am incercat pe baza vechii scrieri unguresti, dar n-a mers. Toate incercarile le-am aruncat in foc”. Dupa ce a studiat Codexul, cercetatorul Otto Gyurk a publicat, in 1970, o parte din observatiile sale intr-un articol, in care a incercat sa identifice acele semne din manuscris care ar putea semnifica cifre.

Alfabet dacic cu 150 de caractere

Viorica Enachiuc a descoperit ca textele Codexului au fost redactate in secolele XI si XII, intr-o limba latina vulgara (daco-romana), cu caractere mostenite de la daci. „Sunt semne care au apartinut alfabetului dacic, ce cuprindea aproximativ 150 de caractere, cu legaturile respective. Textele din Rohonczi au fost redactate in latina vulgara, dar intr-un alfabet dacic, in care dominante sunt stravechile semne utilizate de indo-europeni in epoca bronzului”, spune aceasta. Solii si cantece ale vlahilor Codexul are 448 de pagini, fiecare cu circa 9-14 siruri.

In text sunt intercalate miniaturi cu scene laice si religioase. E scris cu cerneala violet. Cuprinde o culegere de discursuri, solii, cantece si rugaciuni, care include 86 de miniaturi. Consemneaza infiintarea statului centralizat blak (vlah), sub conducerea domnitorului Vlad, intre anii 1064 si 1101. „Sunt informatii despre organizarea administrativa si militara a tarii ce se numea Dacia. Avea hotarele de la Tisa la Nistru si mare, de la Dunare spre nord pana la izvoarele Nistrului. Mitropolia blakilor avea sediul la Ticina – cetatea din insula Pacuiul lui Soare”, a descoperit Viorica Enachiuc. „Juramantul tinerilor blaki” Codexul contine si versurile unui cantec de lupta, numit „Juramantul tinerilor blaki”, care a fost tradus in felul urmator:

„O viata, taciunele Sarpelui, puternic veghetor,/

Inselator, sa nu primesti a te uni/

Cu prorocirile Sarpelui, anuale, pentru ca lovit/

Vei fi/ Cantecul cetatii aud indelung/

Mergeti vioi, jurati pe caciula, pe puternica caciula!/

Sa juri cu maturitate si cu convingere!/

Sa fiu tie putere vie, traiesc, in lupta sa fiu!/

Alesul juramant pretuieste soimul tau, mergi cu juramant puternic!”

Nota: Codexul Rohonczi (grafii alternative: Codicele si Rohonczy sau Rohonc, in toate combinatiile) este un document controversat al carui sistem de scriere este inedit si inca nedescifrat in mod convingator. Este numit dupa oraselul Rohonc (Rohoncz e grafia maghiara veche; pe germana Rechnitz, pe croata Rohunac), aflat astazi in provincia Burgenland din estul Austriei. Membra UNESCO Viorica Enachiuc e absolventa a Facultatii de Filologie, sectia Romana-Istorie, din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, promotia 1963. Lucrarea de licenta si-a luat-o in arheologie. E membra UNESCO din 1983. Multi ani a condus santiere arheologice in Oltenia, Muntenia si Moldova. A cercetat scrierile vechi din neoliticul mijlociu si epoca dacica. Si-a prezentat lucrarile la conferinte in tara si in strainatate: Austria, Franta, Germania, Italia, Israel. Burse de studiu a primit in Italia, pe probleme de arheologie, si in Danemarca, unde a studiat scrierea runica. Aceste fapte nu sunt secrete.

Dar ma intreb si va intreb: de ce tac autoritatile politice si stiintifice de la noi? Sau mass media. Pentru ca sunt mai importante furturile, violurile sau accidentele auto sau se „vand” mai bine? Incompetenti nu sunt. Sau au primit ordin sa taca?

Dacia

M-am intrebat de multe ori care este motorul schimbarilor pozitive intr-o societate si trebuie sa recunosc ca de cele mai multe ori sunt tinerii, care refuza sa accepte un adevar relativ, mincinos, contestabil. Ei sunt cei ce nu sunt legati de interese politice ori religioase de moment, ei sunt cei ce cauta un adevar absolut. Deci pe ei ii indemn sa-si intrebe profesorii de istorie si de limba romana:

– Cat la suta din Dacia a fost cucerita de romani? Si daca profesorul stie raspunsul: 14 % din teritoriul Daciei (care se intindea de la vest la est, de la lacul Constanta-Elvetia de azi si pana dincolo de Nipru).

Urmeaza alta intrebare:

– Cati ani au ocupat romanii acei 14% din teritoriul Daciei? Si daca profesorul va raspunde: numai 164 ani, atunci puteti merge la urmatoarea intrebare:

– Soldatii „romani” chiar veneau de la Roma si chiar erau fluenti in limba latina ? Aici le va fi si mai greu sa va raspunda, caci acei soldati „romani” vorbeau orice limba numai latina nu!

Cohortele aflate pe pamantul Daciei cuprindeau soldati din diferite parti ale imperiului roman, uneori foarte indepartate. Gasim Britani din Anglia de azi, Asturi si Lusitanieni din peninsula Iberica, Bosporeni din nordul Marii Negre, Antiocheni din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin , din partile Coloniei, Batavi de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reti din partile Austriei si Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria, pana si Numizi si Mauri din nordul Africii (C.C..Giurescu, Istoria Romanilor, I, 1942,p.130).

Si ultima intrebare:

– Cum a fost posibil ca intr-un asa de scurt interval istoric TOATA populatia Daciei sa-si uite limba si sa invete o limba noua, limba latina , de la niste soldati „romani” care nici ei nu o vorbeau?

Cand toate popoarele civilizate din lume initiaza, desfasoara si promoveaza valorile istorice care le indreptatesc sa fie mandre de inaintasii lor, gasim opinia unor astfel de „adevarati romani”, care, nici mai mult, nici mai putin, spun despre formarea poporului daco-roman: „soldatii romani au adus femeile si fetele dace in paturile lor si asa s-au nascut generatii de copii, care invatau numai limba latina de la tatal lor, soldatul „roman”…

Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din Basarabia, de pe Nistru, Bug si de pe Nipru, acele sotii si fete de traco-geti si carpi, de la sute si sute de kilometri departare ca sa fie „fecundate” de soldatii „romani”?

Dupa parerea stimabililor, femeile daco-gete erau si „curve”, ba chiar si mute, nefiind in stare sa-si transmita limba stramoseasca copiilor lor! Cat despre noi, urmasii lor, cum ne-am putea numi altfel decat „copii din flori” aparuti dintr-o aventura amoroasa a intregii populatii feminine daco-gete, la care masculii autohtoni priveau cu „mandrie”, asteptand aparitia „samburilor” noului popor si grabindu-se, intre timp, sa invete cat mai repede si mai bine noua limba, limba latina , cand de la sotii, cand de la fiicele lor (iubite ale soldatilor romani cuceritori) ba chiar si direct, de la soldatii romani navalitori ce le-au injosit caminele.

La Centrul Cultural Roman [din New York], pe data de 26 octombrie 1999, am aflat de la o alta somitate, de origine romana, prof.dr. in arheologie Ioan Pisso, ca dacii au invatat latina , de la romani, prin baile de la Sarmisegetuza lui Traian! De ce prin baile romane si de la niste soldati cam fara haine pe ei?

De fapt tot dansii ne spun ca ne tragem din „doi barbati cu… brate tari”! Astfel de declaratii „istorice” te fac sa-ti doresti sa fii orice, numai roman nu!

Domnilor , Dacia a fost cotropita de romani in proportie de numai 14% si pentru o perioada istorica foarte scurta, de 164 de ani. 86% din teritoriul Daciei nu a fost calcat de picior de legionar roman. Este greu de crezut ca intr-o asa de scurta perioada istorica, dacii sa fi invatat latina , fara ca pe 86% din teritoriul lor sa-i fi intalnit pe soldatii romani. Dar daca nu de la romani au invatat dacii latina , atunci de la cine? – se intreaba aceiasi demni urmasi ai lui Traian?

Herodot ne spune ca cel mai numeros neam din lume dupa indieni erau tracii. Dio Casius ne spune si el: „sa nu uitam ca Traian a fost un trac veritabil. Luptele dintre Traian si Decebal au fost razboaie fratricide, iar Tracii au fost Daci”. Faptul ca dacii vorbeau „latina vulgara”, este „un secret” pe care nu-l stiu numai cei ce refuza sa-l stie.

„Cand sub Traian romanii au cucerit pe daci la Sarmisegetuza n-au trebuit talmaci, afirma Densusianu si asta schimba totul. Deci dacii si romanii vorbeau aceeasi limba!” Daca astazi se considera ca 95% din cunostintele acumulate de omenire sunt obtinute in ultimii 50 de ani, sa vedem cum si notiunile noastre despre istoria poporului daco-roman pot evolua. Cand nu de mult s-a publicat teoria evolutiei speciei umane in functie de vechimea cromozomala, s-a ajuns la concluzia ca „prima femeie” a aparut in sud-estul Africii.

Urmatorul pas urias a fost in nordul Egiptului, iar de aici, in Peninsula Balcanica. Cand profesoara de arheologie lingvistica Marija Gimbutas, de la Universitatea din Los Angeles , California , a inceput sa vorbeasca despre spatiul Carpato-dunarean ca despre vatra vechii Europe, locul de unde Europa a inceput sa existe, am fost placut surprins si m-am asteptat ca si istoricii nostri sa reactioneze la fel. Dar, din partea lor am auzit numai tacere. Cand profesorii Leon E. Stover si Bruce Kraig in partea „The Indo-European heritage”, aparuta la Nelson-Hall Inc., Publishers , 325 West Jack son Boulevard, Chicago , Illinois 60606 , vorbesc la pagina 25 despre Vechea Europa a mileniului 5 i.d.H., care-si avea

locul in centrul Romaniei de azi, sa nu fim mandri? Cand studiile de arheologie moleculara ne indreptatesc sa ne situam pe primul plan in Europa ca vechime, nu-mi este usor sa le raspund unor persoane care nu citesc nici ceea ce spun inteligent altii despre noi si nici macar ce scriu eu. Studii impecabile cromozomale, la nivel de mitocondrie, folosind PCR (polimerase chain reaction), pot determina originea materna a unor mumii vechi de sute si mii de ani.

Teoria genoamelor situeaza spatiul carpato-dunarean ca fiind, nici mai mult nici mai putin decat, locul de unde a inceput Europa sa existe, locul unde acum 44.000 de ani sosisera primele 3 Eve si primul Adam. Cand am scris „Epopeea Poporului Carpato-dunarean” si volumele „Noi nu suntem urmasii Romei”, „In cautarea istoriei pierdute” si „Calatorie in Dacia – tara Zeilor”, m-am bazat pe astfel de cercetari, dar si pe cartea unei somitati in domeniul preistoriei Europei, D-l V. Gordon Childe, profesor la Universitatea din Oxford , Anglia , caruia i se publica, in anul 1993, la Barnes&Noble Books, New York , „The History of Civilization” , „The Aryans”.

El exploreaza intr-un mod fascinant originea si difuzarea limbilor in Europa preistorica. Intre paginile 176-177 publica si o harta aratand leaganul aryenilor in timpul primei lor aparitii; si minune mare, spatial Carpatodunarean este cel vizat! Cand roata, plugul, jugul, caruta cu doua, trei si patru roti apar pentru prima data in lume pe teritoriul nostru, dacic, cand primul mesaj scris din istoria omenirii se gaseste tot pe teritoriul nostru, la Tartaria, cand primii fermieri din Europa sunt descrisi pe acelasi spatiu, intr-o perioada cand Anglia abia se separa de continent si din peninsula devenea insula – 6,500 i.d.H.,

(vezi John North, „A new interpretation of prehistoric man and the cosmos”, 1996, Harper Collins Publishers, 1230 Avenue of Americas , New York , 10020, Chronology), nu-ti vine a crede ca tocmai cei pentru care aduni aceste informatii formidabile despre poporul si spatiul pe care il ocupa tara noastra, te deceptioneaza!

Nu de mult, la Primul Congres International de Dacologie, Bucuresti, hotel Intercontinental, domnul profesor doctor in istorie Augustin Deac ne vorbea despre „Codex Rohonczy”, o cronica daco-romaneasca, insumand 448 pagini, scrisa in limba romana arhaica, „latina vulgara”, cu alfabet geto-dac.. Pe fiecare pagina se aflau scrise circa 9-14 randuri. In text sunt intercalate 86 de miniaturi executate cu pana, care prezinta diferite scene laice si religioase. Directia scrierii este de la dreapta la stanga si textul se citeste de jos in sus. Descoperim ca in bisericile vechi, daco-romanesti, cultul ortodox se exercita in limba „latina vulgara”, chiar pana in secolele XII-XIII, cand s-a trecut la oficierea cultului in limbile greaca si slavona.

Codexul cuprinde mai multe texte, ca „Juramantul tinerilor vlahi”, diferite discursuri rostite in fata ostasilor vlahi inaintea luptelor cu migratorii pecenegi, cumani, unguri, o cronica privind viata voievodului Vlad, care a condus Vlahia intre anii 1046-1091, imnul victoriei vlahilor, condusi de Vlad asupra pecenegilor, insotit de note muzicale etc. Atunci se mira si se intreaba, pe buna dreptate, domnul profesor doctor in istorie Augustin Deac: „de ce institutele de specialitate ale Academiei Romane au ramas pasive la descoperirea si descifrarea acestui document istoric, scris in limba dacoromana, latina dunareana, intr-un alfabet geto-dacic existent de milenii, cu mult inaintea celui latin al romanilor?” Dar, dupa orientarea ideologica ce o au, cei sus amintiti ar fi preferat ca acest diamant sa nu se fi descoperit. Academia Romana ar fi trebuit sa organizeze o mare sesiune stiintifica cu caracter nu numai national, cat mai ales international. Dar si ei, la fel ca si „romanii adevarati”, vajnici urmasi ai lui Traian, vor sa arate om enirii ce inseamna sa fii umil si sa-ti dispretuiesti stramosii, trecutul si neamul…

Faptul ca NOI, Romanii, suntem stramosii tuturor popoarelor latine si nicidecum o ruda marginala a latinitatii, ar trebui sa ne faca sa ne mandrim si nicidecum sa cautam contra argumente, precum cei lipsiti de intelepciune care isi taie cu sarg craca de sub picioare…

Autor: Ion Enache

