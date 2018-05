O casa a lui George Michael poate fi inchiriata pentru 80.000 de lire sterline pe luna

O casă a cântăreţului George Michael, aflată în Highgate, Londra de Nord, ar fi oferită spre închiriere de familia artistului, pentru 80.000 de lire sterline pe lună. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Potrivit unei surse a tabloidului The Sun, familia cântăreţului a decis să păstreze această proprietate – estimată la 11 milioane de dolari, după ce artistul a murit la sfârşitul anului 2016, şi doreşte să o închirieze. „Casa lui Geirge Michael este gata să fie închiriată şi este promovată în secret elitelor, punându-se accent pe intimitatea extraordinară pe care o oferă această proprietate. Sunt deja persoane foarte interesate”, a spus sursa tabloidului The Sun. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Această locuinţă are cinci dormitoare, o casă de vară, o piscină, dar şi o poartă secretă care oferă acces către parcul londonez Hampstead Heath. Decizia familiei artistului de a oferi spre închiriere această casă vine la câteva zile după ce a rugat fanii cântăreţului să nu mai lase flori în faţa proprietăţii. În privinţa unei alte proprietăţi a artistului, Hyde Park, familia lui George Michael se află în conflict cu Fadi Fawaz, fost partener al cântăreţului, care locuieşte în prezent acolo şi refuză să plece. Locuinţa, evaluată la 5 milioane de lire sterline, este vizitată de executori judecătoreşti, pentru că Fadi Fawaz, care a avut o relaţie cu George Michael din 2012 până la moartea artistului, nu poate face faţă cheltuielilor şi a început să vândă bunuri „pentru a supravieţui”. Cântăreţul George Michael a murit pe 25 decembrie, la vârsta de 53 de ani, în reşedinţa lui din Goring-on-Tham ...