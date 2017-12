O casă decorată de muzicianul american Lenny Kravitz este scoasă la vânzare pentru 38 de milioane de dolari. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Kravitz a fost director de creaţie pentru Stanley House, aflată în apropiere de Sunset Strip din Hollywood, decorată cu elemente din lemn şi piatră, alături de mobilă realizată pe comandă. Casa, scoasă la vânzare de Hilton&Hyland, are o privelişte de 207 de grade asupra oraşului Los Angeles. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Pe trei niveluri sunt dispuse un apartament cu mai multe camere, căruia i se adaugă dormitoare, şapte băi, un club de noapte şi o terasă. „Am căutat peste tot designeri de interior care să dea proprietăţii un spirit atât de bogat şi asta au creat Lenny şi echipa lui”, a spus Branden Williams, manager al companiei care deţine clădirea. „Când eşti aici, nu ştii sigur în ce perioadă te afli”. Muzicianul a pus bazele Kravitz Design, în New York, în 2003. Lenny Kravitz a explicat interesul său privind designul interior într-un interviu acordat Forbes anul trecut: „Am crescut aproape de oameni ca Miles Davis, actori şi oameni de teatru din New York, care aveau case minunate. Erau artişti care ştiau cum să creeze o atmosferă cu adevărat interesantă, primitoare, cu multă personalitate. Anii 1970 au reprezentat o perioadă foarte expresivă în design, muzică, modă şi artă - în tot. Nu a fost ceva la care mă gândeam sau căutam”. Leonard Albert „Lenny” Kravitz s-a născut pe 26 mai 1964, la New York. Este compozitor, cântăreţ şi actor. Stilul său muzical combină elemente rock, blues, soul, R&B, funk, jazz, reggae, hard rock, psychedel ...