O celebritate din Romania a primit o veste cumplita. Este pe moarte

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mama lui Karim a venit de urgenta in tara, dupa ce a aflat ca sotul ei sufera de aceeasi boala de care a murit indragita artista Denisa Raducu. Femeia este plecata, de cativa ani, in Italia, unde lucreza la o familie de italieni ca ingrijitoare. Durere mare in familia lui Karym. In urma cu aproape trei saptamani, tatal artistului a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boala a ficatului. “Mama lui Karym lucreaza de ani buni in Italia, unde a plecat pentru o viata mai buna. De cand a aflat ca sotul ei este bolnav, este distrusa de durere, si inca nu-i vine sa creada ca-si va pierde sotul. E in stare de soc. E jale mare in familia lor, e dureros, trec prin clipe de cosmar! Din pacate nu se mai poate face nim ...