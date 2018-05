O cladire cu 26 de etaje s-a prabusit in urma unui incendiu – Sunt multi raniti si morti- VIDEO

Sao Paulo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O persoana a murit si alte trei sunt date disparute, dupa ce o cladire cu 26 de etaje s-a prabusit in orasul brazilian Sao Paulo, in urma unui incendiu puternic. Alte cladiri din apropiere au fost si ele cuprinse de flacari. Incendiul masiv a cuprins cel putin doua cladiri din cartierul Largo do Paissandu din orasul brazilian Sao Paulo. Una dintre acestea s-a prabusit brusc, in urma incendiului. Momentul in care cladirea de 26 de etaje cade la pamant a fost surprins de martori. Vezi si: Opt soldati romani au fost raniti in Afganistan, intr-un atentat in care au fost ucisi 11 copii Cladirea de 26 de etaje era abandonata si devenise un adapost pentru oamenii strazii. In trecut, aceasta cladire fusese ...