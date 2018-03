O cladire s-a prabusit in Polonia: 3 morti si 21 de raniti

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tragedie in Polonia! O cladire cu trei etaje s-a prabusit intr-un oras din vestul tarii in urma unei explozii de gaz. Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP. “Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite. Alte 21 de persoane au fost ranite, dintre care trei grav”, a anuntat Slawomir Brandt, purtatorul de cuvant al pompierilor din Poznan. “Continuam cautarile. Este posibil sa mai gasim oameni sub daramaturi”, a adaugat el. Potrivit sefului pompierilor din Poznan, Andrzej Bartkowiak, citat de agentia PAP, ar mai putea fi o per ...