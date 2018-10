O coaliție de grupuri rebele din Siria resping prezenta rusa intr-o viitoare zona demilitarizata

O coaliţie de grupuri rebele din nord-vestul Siriei a transmis că se opune desfăşurării de forţe ruse în viitoarea 'zonă demilitarizată' prevăzută de un acord asupra provinciei Idlib, ultimul mare bastion insurgent din această ţară aflată în război, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Acordul prevede crearea până la 15 octombrie a unei zone-tampon în formă de potcoavă, sub controlul Rusiei, aliat al Damascului, şi al Turciei, care îi susţine pe rebeli.Frontul Naţional de Eliberare (FNL), format la începutul lunii august la îndemnul Turciei în provincia Idlib şi în sectoare din regiunile vecine Alep, Hama şi Latakia aflate în continuare sub controlul insurgenţilor, a primit favorabil acordul, dar a ridicat însă unele obiecţii."O lungă reuniune a avut loc cu aliatul nostru turc pe subiectul unor elemente ale acordului, în special în privinţa prezenţei ruse în zona-tampon", a afirmat duminică seară purtătorul de cuvânt al FNL, Naji Moustafa."Am discutat, iar FNL are o poziţie clară, respingând" desfăşurarea de trupe ruse, a precizat el într-un comunicat.Potrivit purtătorului de cuvânt, Ankara s-a angajat ca acest lucru să nu se producă.Acordul semnat la 17 septembrie la Soci, în Rusia, de preşedintele rus Vladimir Putin şi de preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan prevede de asemenea retragerea tuturor armamentelor grele din "zona demilitarizată", precum şi a combatanţilor jihadişti.Declaraţia FNL de duminică reflectă încă o dată confuzia din jurul acordului, comentează AFP.Cu câteva ore în urmă, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) afirmase că unul din grupurile FNL, Faylaq al-Cham, a început retragerea armamentului său greu, între care tancuri şi tunuri, din mai multe localităţi din viitoarea "zonă demilitarizată".Însă FNL şi Faylaq al-Cham au respins această informaţie, într-o precizare pentru AFP."Nu există nicio schimbare la nivelul amplasării de arme sau al redesfăşurării de combatanţi", a spus un purtător de cuvânt al acestui grup rebel, Seif al-Raad.Provincia Idlib şi zonele învecinate sunt de mai multe săptămâni în vizorul regimului care, cu sprijinul crucial al Moscovei, a reuşit deja să-şi consolideze controlul asupra a aproape două treimi din ţară, înmulţindu-şi victoriile în faţa rebelilor şi a jihadiştilor.Acordul ruso-turc a permis îndepărtarea perspectivei unei ofensive asupra Idlib, însă partida este departe de a fi câştigată pentru Ankara, căreia îi revine sarcina să îi învingă pe jihadişti.Principalul grup jihadist, Hayat Tahrir al-Cham (HTC), care domină mai mult de jumătate din regiunea Idlib, nu s-a pronunţat încă, în timp ce micul grup jihadist Huras al-Din, legat de Al-Qaida, şi-a exprimat deja opoziţia faţă de acest acord.