O comoara exceptionala! Hartile nestiute ale Imperiului Austro-Ungar se afla in acest moment in proprietatea unui roman

O comoara exceptionala, formata din peste 30 de harti in original si alte documente ale Imperiului Austro-Ungar, toate vechi de secole, se afla in acest moment in proprietatea unui roman. Valoarea lor este uriasa, nu doar din punct de vedere financiar (probabil zeci de milioane de euro), cat mai ales din punct de vedere istoric, deoarece ele pot sa dea mari dureri de cap revizionistilor maghiari. Din motive lesne de inteles, nu voi da numele proprietarului acestui tezaur, eu fiind mandatat, deocamdata, doar sa le prezint publicului, pentru a sti ca exista in original si sunt de o mare importanta pentru istoria nationala. Ce va pot spune, totusi, este ca documentele sunt mostenite pe o linie de descendenta care merge pan ...