O companie de sucuri a aruncat cojile de portocale intr-o zona defrisata. Priviti ce s-a intamplat 16 ani mai tarziu Cei mai multi oameni arunca cojile de portocale in cosul de gunoi

Cei mai multi oameni arunca cojile de portocale in cosul de gunoi. Nu este si cazul acestor ecologisti, care au descoperit ca pot salva lumea… Totul a inceput cand au cerut o cantitate impresionanta de coji de portocale unei companii de sucuri pentru a acoperi o zona defrisata. Ce s-a intamplat in continuare a fost uimitor!

In anul 1997, ecologistii Daniel Janzen si Winnie Hallwachs au venit cu o propunere catre Del Oro, o companie costaricana producatoare de sucuri naturale. Daca le-ar fi donat un teren arid in zona de conservare Guanacaste, atunci acestia ar fi putut sa scape de deseuri fara niciun cost. Locul propus pentru depozitarea cojilor de portocale era o zona defrisata de padure.

Companiei producatoare de suc i-a suras ideea, considerand ca face o afacere buna. Un an mai tarziu, s-au adus 12.000 de tone de coji de portocale si alte resturi de fructe. Apoi, acest loc a ramas neatins mai bine de un deceniu.

Dupa 16 ani, Daniel Janzen i-a cerut unui absolvent pe nume Timothy Treuer sa inspecteze zona si sa comunice rezultatele. In ciuda unei cautari asidue de cateva ore, tanarul nu a putut gasi terenul descris de ecologist. O saptamana mai tarziu ecologistii au revenit si au gasit locul exact cu ajutorul coordonatelor. Cand au realizat ca se aflau exact pe terenul cautat, nu le-a venit sa creada.

In comparatie cu zona inconjuratoare, acest loc parea un adevarat paradis. „Este greu de crezut ca singura diferenta dintre cele doua zone a fost gramada uriasa de coji de portocale. Aratau ca niste ecosisteme complet diferite”, spune absolventul.

Vegetatia defrisata din acel loc, acum era incredibil de bogata. Cojile fructelor aruncate au transformat pamantul arid intr-o noua padure. Treuer si echipa sa de la Universitatea Princeton au studiat aceasta zona in urmatorii trei ani. Ei au fost de-a dreptul impresionati de rezultate.

Pe terenul adiacent exista o singura specie dominanta de copaci. Pe zona unde fusesera aruncate resturile de fructe, erau peste douazeci de tipuri de vegetatie! In plus, solul bogat in nutrienti a fost mai bun pentru a sustine dezvoltarea unor copaci puternici, sanatosi… si toate acestea datorita cojilor de portocale!

Dar partea cea mai interesanta a acestui studiu abia acum vine. Ei au descoperit ca dezvoltarea unei paduri secundare, care creste pe un teren unde a avut loc acest proces de biodegradare, este esentiala pentru a incetini schimbarile climatice. Acest lucru se datoreaza faptului ca poate absorbi si stoca dioxidul de carbon de 11 ori mai rapid decat o padure „batrana”.

Potrivit lui Treuer, daca putem reproduce acest experiment la nivel global, vom ajuta atmosfera Pamantului sa se regenereze in numai cativa ani. Nu-i asa ca este minunat? Haideti sa impartasim tuturor aceste informatii pentru ca un numar cat mai mare de persoane sa afle de rezultatele acestui experiment!

