O concurenta de la „Te vreau langa mine” RUPE TACEREA despre ce se intampla in emisiune: „Sa va explic. Vi se da un scenariu si TOTUL ESTE REGIZAT” Iata cum decurg lucrurile:

Mihaela

Mihaela, o concurenta de la ”Te vreau langa mine”, a decis sa spuna adevarul despre acest show. Tanara sustine ca emisiunea este regizata.

Mihaela de la ”Te vreau langa mine” s-a saturat de intrebarile internautilor si a marturisit ce a facut de fapt in aceasta emisiune.

”Sa clarificam cateva lucrusoare pentru ca vad ca sunteti tare interesati ce am cautat acolo. Va clarific imediat! In primul rand, suntem bine, multumesc lui Dumnezeu. In al doilea rand, atotstiutorilor, stiti cumva ce inseamna aia regie? Daca nu va explic eu: vi se da un scenariu pe care il jucati, de bine sau rau si nu pentru bani oameni inteligenti, ci pentru o proba de teatru. Spre fericirea mea a decurs chiar super bine, asa ca reactiile voastre ma lasa rece. Da, am si eu un copil si sunt mandra si de ceea ce fac si de ceea ce sunt. Probleme mele familiale raman familiale!

Ah da Marian m-a dus acolo. Iata ca stie si atata valva cand voi ar trebui sa constientizati ca traiti intr-o tara in care totul e regizat! Totul!”, a scris Mihaela pe Facebook.

