O culegere de matematica a devenit bestseller international. Performanta ii apartine unei profesoare din Constanta

„Pentru noi, autorii, satisfacţiile sunt cele morale. Bucuria faptului că această carte a fost descărcată de atât de multe ori şi că în 2014 a intrat în top bestseller”, spune Denis Ibadula.

O profesoară din Constanţa a reuşit o performanţă incredibilă. Culegerea de matematică la care este coautoare a devenit bestseller internaţional.Cartea se vinde ca pâinea caldă în variantă electronică, deşi nu este chiar ieftină. Din 2014 şi până acum a fost descărcată de pe internet de aproape 14.000 de ori. Această carte a fost downloadată şi este în top pe e-books, colecţia 2017.Noi formule şi teoreme din matematica pură, realizate de unii dintre cei mai buni matematicieni ai lumii. Acesta este subiectul cărţii profesoarei din Constanţa. Volumul are 18 capitole, iar fiecare are câte un autor.Este vorba despre cartea Bridging Algebra, Geometry, and Topology, o carte apărută în Statele Unite, o carte care este de fapt un proceedings al unei conferinţe care a avut loc în 2013, spune Denis Ibadula, lector univ. dr. la Universitatea Ovidius.A fost nevoie de doi ani pentru a realiza acest volum de matematică. În 2014, cartea a fost publicată în Statele Unite ale Americii. Comandată de pe site-ul editurii ajunge la 128 de euro. În format PDF, culegerea costă aproape 90 de euro. Alături de profesoara din Constanţa, la elaborarea acestei cărţi a mai contribuit şi un profesor universitar din Belgia. Autorii nu primesc nicio recompensă materială în urma vânzărilor.Şi-a dorit încă de mică să devină profesoară şi acum îşi trăieşte visul. Denis Ibadula reuşeşte mereu să le capteze atenţia studenţilor ei.„Chiar şi gândirea ne-o setează, să fim mult mai organizaţi”, spune unul dintre studenți.În anul 2011, Denis Ibadula a fost desemnată profesorul universitar al anului în cadrul Galei premiilor în educaţie.Sursă text: Digi 24