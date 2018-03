O cunoasteti pe aceasta tanara? A dat lovitura in afaceri, la Iasi! Are in curte cateva masini pentru care a platit aproape un milion de euro - FOTO, VIDEO

Olivia Pristavita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Norocul a dat peste ea in urma cu cativa ani • De atunci, a dezvoltat o afacere invidiata de multi dintre colegii sai de breasla • Are sute de hectare intr-o comuna din apropierea Iasului, de unde scoate bani frumosi • "Noi suntem perseverenti si prudenti si acum am ajuns la un nivel la care suntem multumiti", spune tanara In comuna Ruginoasa din Iasi se face agricultura la cel mai inalt nivel. Fermierii lucreaza peste 4.000 de hectare de teren agricol. Insa exista in localitate un fermier care se poate compara cu cei mai experimentati latifundiari din judet. Imediat dupa ce ai trecut de Palatul de la Ruginoasa, se vede o curte plina cu utilaje agricole. De cum int ...