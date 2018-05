O cunoscuta personalitate face o marturie inedita: „Mi-am spalat parul pentru prima oara in ultimii 14 ani!”

Gary Barlow google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gary Barlow, fost membru al trupei Take That, a facut, zilele trecute, un anunţ extrem de ciudat pe contul sau de Twitter. "Este o zi atât de importanta, mi-am spalat parul! Prima oara in... 14 ani! #nuegluma", a scris artistul, potrivit ONE. Aşa cum era de aşteptat, postarea a dat naştere la numeroase reacţii: "Când igiena ta e la fel de rea ca muzica pe care o compui", i-a scris un utilizator. Artistul in vârsta de 46 de ani este unul dintre cei mai importanţi compozitori britanici, cu 14 single-uri ajunse numarul 1 in Top 10 UK. CITESTE SI: Coreea, tara in care aproape toate femeile isi fac operatii estetice. Motivele pentru care apelea ...