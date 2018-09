O cunoscuta universitate a descoperit retetea tineretii fara batranete! O noua tehnica anti-imbatranire promite viata pana la 150 de ani si regenerarea organelor, la pretul unei cafele!

universitatea din new south wales google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cautat de mii de ani, elixirul tineretii pare sa fi fost identificat de catre o echipa de cercetatori australieni intr-un proces de reprogramare a celulelor. Metoda a fost testata, cu succes, pe cobai, in laboratoare. Vestea pare sa fie extrem de buna pentru cei care considera ca nu s-ar plictisi de viata nici dupa 150 de ani... Studiul, efectuat de un grup de cercetatori de la Universitatea din New South Wales, a fost condus de David Sinclair, doctor in genetica si profesor la Harvard University. Echipa condusa de dr. Sinclair a studiat modul in care s-au comportat cobaii in urma administrarii unui compus chimic bazat pe derivate ale vitaminei B si a nicotinamidei adenin dinucleotida ...