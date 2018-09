O cunoscuta vedeta de televiziune a fost gazata si jefuita in propria casa

Richard Hammond google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul prezentator al emisiunii auto Top Gear, Richard Hammond, alaturi de sotia sa, a trecut prin momente terifiante in vila sa de vacanta din sudul Frantei. Cei doi au fost gazati si jefuiti in timp ce dormeau. Mindy, sotia omului de televiziune a povestiti ca a auzit galagie in casa, dar a crezut ca sunt oaspetii invitati in vacanta, insa, s-a dovedit ca zarva a fost facuta de hoti. Acestia au folosit un anestezic in forma gazoasa asupra tuturor celor aflati in casa, potrivit Daily Mail. „Nimeni nu s-a trezit. Nici macar sforaitul lui Richard nu m-a trezit. Se pare ca hotii au mai jefuit o proprietate in aceeasi seara. Trebuie sa ai mult curaj pentru a face asa ceva”, a decl ...