O data pe saptamana, criminalul din Brasov ii facea ASTA fiicei sale. Sotia acestuia, Monica Buliga, chiar a incercat sa se sinucida. Dezvaluiri terifiante in cazul triplului asasinat din Brasov

Apar noi informatii in cazul triplului asasinat din Brasov care a socat o tara intreaga. Florin Buliga se afla in arestul politiei si va implini 44 de ani in Vinerea Mare.

Avocatul lui Buliga, Daniel Diaconu, a spus ca il viziteaza o data la doua zile, iar clientul sau ii face multe marturisiri si abia asteapta vizitele sale pentru a putea vorbi si a se descarca

"Pe Florin si Monica i-am intalnit la inceputul lunii martie, la un concert folk. Eu am stat toata seara langa Monica. Mi-a povestit despre copii. Stefan se indragostise si avea o iubita putin mai mare ca el, pe care o ducea la teatru. De ceva vreme, Stefan isi descoperise o noua pasiune in teatru si mergea la cursuri de actorie pentru copii. si Ioana era indragostita. Monica o privea cu nostalgie pe fiica ei, acum o tanara femeie, majora de cateva zile, care ii marturisea despre bucuriile si deceptiile din dragoste”, a spus prietena cuplului.

Aceeasi prietena a povestit ca Florin iubea muzica si ca, prin urmare, isi dorea ca si copiii lui sa faca muzica. Ioana canta la pian, dar nu din pasiune, ci mai degraba pentru ca asa ii cerea tatal ei.

"O data pe saptamana, Ioana canta la pian doar pentru el. De altfel, Florin se apuca de ceva vreme sa cante chiar el la chitara si lua lectii private in acest sens", a spus prietena cuplului.

Barbatul i-a mai povestit avocatului sau ca sotia lui, Monica, era “un suflet mult mai chinuit“ decat al lui si ca, inainte de a se casatori cu ea, ar fi avut o tentativa de suicid, in 1997, femeia fiind internata la spitalul din Socola. Cei doi s-au casatorit doi ani mai tarziu.

