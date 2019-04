O delegatie a UEFA a fost la Bucuresti pentru a verifica proiectele de pregatire a EURO 2020

O delegaţie a UEFA a fost la Bucureşti pentru a constata în ce măsură proiectele de pregătire a EURO 2020 sunt în grafic, informează frf.ro potrivit news.ro.

Din partea forului european au fost prezenţi manageri ale diferitelor departamente care se ocupă cu implementarea EURO 2020 în cele 12 oraşe gazdă: Sharon Burkhalter-Lau (Director of Operations), Andreas Schär (Head of Venue Operations), Guillaume Poisson (Head of Host Country Projects), Philippe Margraff (Head of Revenue Operations), Catalina Navarro (Head of Events), Christopher Gibbons (Head of Events Operations), Daniel Marion (Chief of ICT), David Farrelly (Head of EURO 2020 Communications) şi Katharina Scheel (Planning & Project Coordination Expert). Gazde le-au fost pe parcursul vizitei reprezentanţi ai Federaţiei Române de Fotbal, Primăriei Capitalei şi Guvernului României.

Pentru această fază, UEFA a fost interesată de stadiul pregătirilor la Arena Naţională şi a mai vizitat locaţiile pentru Fan Zone şi facilităţile de la ROMEXPO unde va avea loc tragerea la sorţi pentru Turneul Final din 30 noiembrie 2019.

În privinţa Arenei Naţionale, unde se vor desfăşura patru meciuri la EURO 2020, UEFA a evaluat că pregătirile sunt încheiate în proporţie de 85% şi s-a stabilit un calendar strict pentru restul lucrărilor necesare. Stadionul va trebui să fie complet pregătit până la finele acestui an, iar din luna mai 2020 va intra sub managementul UEFA.

Delegaţia UEFA a vizitat Piaţa Constituţiei pentru a localiza zona de ”public viewing” a meciurilor şi Bulevardul Unirii, unde se va deschide un Football Village, pe parcursul celor 30 de zile ale EURO 2020. Planurile de amenajare sunt în curs de proiectare.

"La finalul vizitei, delegaţia UEFA a vizitat Pavilionul Central de la ROMEXPO şi a apreciat că oferă un spaţiu generos pentru tragerea la sorţi a Turneului Final. Există convingerea că spectacolul desfăşurat acolo va fi unul cu totul special faţă de alte evenimente precedente. Caracterul deosebit este legat şi de faptul că EURO 2020 este o ediţie aniversară – 60 de ani de la primul campionat european de fotbal. O echipă tehnică a UEFA este deja la ROMEXPO şi proiectează scenotehnica şi decorarea necesare evenimentului", notează frf.ro.

UEFA a constatat că pregătirile de la Bucureşti pentru organizarea EURO 2020 sunt în graficul stabilit.