O domnisoara blonda, cu o fusta mini-mini urca in autobuz. In spatele ei un grup de smecheri isi dau coate si arata catre fundul tipei. La un moment dat unul se duce la ea si ii ofera o hartie de 5 lei:

– Pentru ca ne-ai aratat ce ne-ai aratat, spune tipul cu ironie.

– Aaa… pai in cazul asta ia 2 lei rest, spune blonda foarte serioasa.

– De ce? intreba contrariat tipul.

– Pentru handicapati fac reducere…

