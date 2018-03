O editie de exceptie a BZI LIVE! Seful compartimentului de ingrijiri paliative de la Institutul Regional de Oncologie, dr. Vladimir Poroch, va vorbi despre ingrijirea pacientilor aflati la limita dintre viata si moarte 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri, 23 martie, de la ora 13.00 vom avea parte de o editie plina de emotii la BZI LIVE. Invitatul Roxanei Caraiman va fi dr. Vladimir Poroch, seful compartimentului de ingrijiri paliative de la Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi. Principalele subiecte dezbatute in emisiunea de vineri vor avea in vedere ingrijirea pacientilor aflati la limita dintre viata si moarte. Ce sanse de vindecare completa au bolnavii care ajung la Oncologie, de ce nu sunt locuri suficiente pentru bolnavii de cancer aflati in utima faza, pot fi tratati acesti pacienti la domiciliu? La toate aceste intrebari vom afla raspunsurile vineri 23 martie, in emisiunea BZI LIVE, moderata de Roxana Caraiman. Cititorii care au intrebari pentru medicul Vla ...