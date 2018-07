O eleva de la Colegiul National Iasi a obtinut locul I pe tara. Cu ce tema a reusit sa impresioneze juriul unui concurs

Tamara Bivol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 26-28 iulie 2018, s-a desfasurat Sesiunea nationala de referate si comunicari stiintifice ale elevilor din invatamantul liceal, la disciplina Istorie (la Colegiul National „Moise Nicoara“ din Arad). Colegiul National Iasi a fost reprezentat de eleva Tamara Bivol (coordonata de prof. dr. Adriana Radu), care a impresionat juriul prin prezentare si argumentare stiintifica, obtinand locul I pe tara (din cele 48 de lucrari prezentate in cadrul concursului). Tamara Bivol si-a ales ca tema a referatului Unirea Basarabiei reflectata in presa romaneasca si ruseasca, motivand astfel alegerea: "Astazi, pentru ca venind din Basarabia la studii la Iasi, trebuie sa trec o grani ...