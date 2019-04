O eleva de la Liceul Teoretic Ovidius, calificata la Sci-Tech Challenge 2019

Eleva, clasa a XI a E, de lacoordonată de prof. Victor Mihalascu s-a calificat la finala concursului SCI-TECH CHALLENGE 2019, ce se va desfășura la Bruxelles.Mihaela a declarat: "Experiența Sci-Tech Challenge Finala Națională a fost unică. Anul acesta am primit problema traficului din Bruxelles: cum poți ajunge mai rapid dintr-un punct în altul reducând poluarea în același timp?Iată soluția propusă de noi : aplicația pentru mobil "Together for Better". TFB este o aplicație de carsharing ce funcționează pe sistemul de traseu comun: introduci punctul de plecare și destinația. Fie ca șofer, fie ca pasager, sistemul este același. Printre avantajele aplicației TFB se numără: reducerea poluării prin reducerea numărului de autovehicule ce de deplasează în trafic, decongestionarea traficului, mobilitatea mai mare, socializarea între pasageri, legarea unor noi prietenii, sporirea încrederii în comunitate. De asemenea, am adus și o variantă ECO a metroului : amplasarea de turbine eoliene în liniile de metrou, astfel încât să fie produs curentul electric necesar deplasării sale, iar giganții transportului să circule în regim automat fără a consuma alte resurse. Pentru Sci-Tech Grand Finale Bruxelles 2019 mă voi înarma cu creativitate și inovație, și, deasemenea, determinare - trebuie să vin acasă cu marele premiu."