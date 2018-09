O emisiune care nu trebuie ratata! Directorul CFR Calatori, Constantin Axinia, vine la BZI LIVE! Informatii in premiera pentru toti calatorii 

BZI LIVE1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, 18 septembrie 2018, de la ora 13.00, in studioul BZI LIVE va veni directorul CFR Calatori, Constantin Axinia! Va fi o emisiunea interactiva, in care calatorii cu trenul din Moldova si din toata Romania vor afla informatii in premiera. Care sunt problemele majore cu care se confrunta CFR Calatori? De ce mai exista inca trenuri in care nu se poate circula civilizat? Vor mai fi scoase trenuri de pe Regionala Iasi? La toate aceste intrebari si la multe altele va raspunde in direct Constatin Axinia, invitatul Roxanei Caraiman la emisiunea BZI LIVE. Toti cititorii interesati de acest subiect pot adresa intrebari invitatului, accesand rubrica de comentarii a cotidianului BUNA ZIUA IASi, respectiv www.b ...