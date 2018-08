O emisiune de reality-show din Polonia propune unui numar de sase candidati sa traiasca viata migrantilor

Trăirea rutei migranţilor în Europa este obiectivul unei emisiuni de reality-show ce vrea să urmărească şase polonezi care refac periplul refugiaţilor, potrivit NBC News, scrie Le Figaro. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Ei vor pleca din Germania către o tabără de refugiaţi în Kurdistanul irakian. Emisiunea "Go back to Where You Came From" (”Du-te înapoi de unde-ai venit”) anunţă că-i va face ”să trăiescă la fel ca refugiaţii şi cu refugiaţii” timp de aproape o lună, potrivit unui comunicat al postului privat de televiziune TVN. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Candidaţii vor traversa Austria, Ungaria, Serbia şi vor ajunge în Grecia, unde vor lua o ambarcaţiune pentru a traversa Marea Mediteraneeană. Acest tip de program nu este o premieră, întrucât el a fost calchiat pe o emisiune australiană difuzată din 2011 în 2015. Pentru a trăi această aventură, candidaţii vor avea paşaport, un pic de bani şiun telefon mobil. Acuzată că profită de suferinţa migranţilor pentru a face bani, producţia s-a apărat. Ea consideră că nu este un reality-show, co un documentar. Bogdan Czaja, un programator la TVN, doreşte să contribuie la dezbaterea pe tema migraţiei. ”Suntem conştienţi că acesta este un subiect politic şi controversat”, a declarat Czaja pentru publicaţia poloneză Press. Un sondaj recent, din iunie 2018, realizat de Centru de cercetare a opiniei publice poloneze, a relevat că 5% dintre polonezi cred că refugiaţi care fug din calea războiului ar trebui să poată să se instaleze în Polonia. În 2015, 14% dintre polonezi erau de această părere. Articolul de mai sus este destinat ...