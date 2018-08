O emisiune pentru sufletul romanilor! Parintele Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni, revine joi la BZI LIVE! Tema abordata este extrem de sensibila

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 16 august 2018, in studioul BZI LIVE revine parintele Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni din Iasi. La o zi dupa Adormirea Maicii Domnului, marele duhovnic va aborda o tema extrem de sensibila si de actuala: armonia in familia romaneasca. Cum trebuie sa procedeze sotul si sotia pentru a avea o casnicie durabila, in duh si adevar? Cum trebuie sa raspundem la provocarile vietii, provocari care pun des la indoiala trainicia unei casnicii? Pana unde merge toleranta si de unde intervine lasitatea? Cat de pacat este sa divortam daca nu ne mai intelegem cu partenerul de viata? Cititorii pot adresa intrebari invitatului emisiunii BZI LIVE, parintelui Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni din Iasi accesand rubrica de c ...