O eurodeputata PSD a izbucnit in lacrimi la Antena 3, impresionata de un caz celebru

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri de condamnare nedreaptă din România a provocat lacrimi în studioul Antenei 3. Vineri seara, Tatiana Baumann, femeia care a fost condamnată la trei ani de închisoare cu executare, pentru suma de 60 de lei, pe care nu o luase, a avut o interveţie prin skpype la televiziunea de ştiri.

Relatarea cazului Baumann a făcut-o să plângă pe eurodeputata PSD Claudia Ţapardel, care s-a declarat revoltată de chinurile prin care a trecut Tatiana Baumann. Alături de eurodeputata PSD a izbucnit în lacrimi şi moderatoarea Oana Stancu.

"Mărturisesc că am văzut acest caz la Bruxelles într-o seară şi m-a impresionat foarte mult şi atunci. Pur şi simplu m-a cutremurat. Nu mi se pare normal să se întâmple o asemenea nedreptate în ţara pe care eu o reprezint la Bruxelles, în ţara pe care eu o iubesc", a afirmat Claudia Ţapardel.

Femeia a fost condamnată la trei ani de închisoare cu executare, pentru suma de 60 de lei. Fosta angajată CFR care susține că a încercat să ajute o tânără să meargă cu trenul, deși nu avea bani de bilet. I-a luat banii, dar nu ca şpagă, ci i-a tăiat chitanţă. Femeia a aflat ulterior că persoanele care încerca să le ajute erau poliţiste sub acoperire. Angajata CFR a fost achitată în cele din urmă. Tatiana Baumann a făcut dezvăluiri cutremurătoare la Antena 3, cu privire la acest caz.

”Cele patru tinere au fost găsite în tren. Pe peronul de la Brașov s-a prezentat o singură fată care plângea că prietenele ei sunt în tren, iar ele trebuie să ajungă la spital la o colegă. Era una, nu patru. Am urcat în vagonul unde erau prietenele ei, care spuneau același lucru. Au dorit să mă impresioneze. Filmarea agentelor sub acoperire e o făcătura îngrozitoare. Eu la tribunal am fost achitată. Eu nu săvârșisem nicio infracțiune, având în vedere chitanța pe care o atașasem la dosar(...) Cazul meu a fost asemănător cu ce a făcut Portocală cu înjurătura de mamă. Am fost amenințată de inspectorul de poliție Simionescu. El a inițiat toate aceste zise făcături, iar în decembrie, de Crăciun, am întâlnit-o pe mama lui, care tricota în tren. Aceasta mi-a dat tichetul de rezervare. Eu i-am spus sp îmi dea biletul. Ea probabil aruncase biletul în cauză. Eu i-am explicat că trebuie să plătească biletul de călătorie, iar aceasta a început să mă jignească. Simionescu mai nenorocise mulți oameni înaintea mea, am vorbit cu el la telefon și încerca să îmi spună ca mama lui e cadru didactic și să o las în pace.”, a spus Tatiana Baumann, la Antena 3.

