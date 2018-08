O familie cu trei copii si-a transformat apartamentul de doar 41 de metri patrati intr-o locuinta de vis si foarte spatioasa. Arata superb - FOTO

Design interior google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Recent am facut cunostinta cu un cuplu interesant. Ioan este inginer de profesie si Irina este designer. Ei au trei copii si locuiesc intr-un apartament cu doua odai, cu o suprafata de 41 m². In apartamentul lor este foarte confortabil si fiecare membru al familiei are spatiul sau propriu. Am fost curios sa aflu cum aceasta familie minunata a reusit sa transforme micul apartament intr-o locuinta functionala si frumoasa. Secretul este simplu, atunci cand au renovat apartamentul ei au instalat separatoare decorative. Separatoare decorative: Aceste elemente de zonare sunt capabile sa divizeze spatiul in mai multe zone functionale, astfel incat fiecare membru al familiei sa aiba propriul coltisor ...